На Авиаконструкторов появились молодые "зацеперы"

Они прыгают на трамвай, и, зацепившись за выступающие элементы транспорта, катаются на нем, пока их не прогонит кондуктор.

Как стало известно Piter.TV, на улице Авиконструкторов жители района уже несколько дней подряд наблюдают, как четверо молодых ребят, предположительно школьников, прицепляются к задней части трамвая и катаются на них.

По словам очевидцев, обычно "зацеперов" четверо, но иногда они появляются на трамвайных путях в меньшем составе. Заканчиваются их поездки тем, что трамвай останавливается, из салона общественного транспорта выходит кондуктор и прогоняет подростков.

Будем следить за развитием ситуации.

Видео: Piter.TV