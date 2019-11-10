На Авиаконструкторов появились молодые "зацеперы"

Как стало известно Piter.TV, на улице Авиконструкторов жители района уже несколько дней подряд наблюдают, как четверо молодых ребят, предположительно школьников, прицепляются к задней части трамвая и катаются на них.
По словам очевидцев, обычно "зацеперов" четверо, но иногда они появляются на трамвайных путях в меньшем составе. Заканчиваются их поездки тем, что трамвай останавливается, из салона общественного транспорта выходит кондуктор и прогоняет подростков.
Будем следить за развитием ситуации.
Видео: Piter.TV
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