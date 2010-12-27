На Алее парящих зонтиков пройдет арт-флешмоб в честь петербургских футболистов

Жители и гости города смогут нарисовать любимого футболиста акрилом.

В центре Петербурга организаторы Аллеи парящих зонтиков предложили гостям нарисовать портреты футболистов в рамках арт-флешмоба. Мероприятие состоится 17 августа в Соляном переулке. В течение 2,5 часов непрофессиональные художники соберутся, чтобы творчеством почтить достижения российских спортсменов на Чемпионате мира-2018 и вчерашнем выигрыше "Зенита" у минского "Динамо".

Картины будут написаны в стиле поп-арта. По рекомендациям мастеров, петербуржцам следует принести с собой сухие салфетки и перчатки для работы с акриловыми красками. Начало действия запланировано на 18 часов вечера.

Фото: Аллея парящих зонтиков