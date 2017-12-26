Стали известны причины смерти композитора Владимира Шаинского

Сегодня стало известно о смерти композитора Владимира Шаинского, на песнях которого выросло не одно поколение детей в нашей стране. Стали известны причины смерти.

Сегодня, 26 декабря, стало известно о смерти Владимира Шаинского. 2 недели назад ему исполнилось 92 года.

Владимир Яковлевич Шаинский Народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР. На его детских песнях выросло не одно поколение детей в нашей стране. Такие песни как "Песенка крокодила Гены", "Вместе весело шагать", и "Антошку" знает буквально каждый ребенок. Среди самых известных его песен и "Родительский дом", "Не плачь девчонка", "Травы, травы" и много других.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. С 2000 года жил в Израиле, а в 2004 году переехал в США и жил на две страны (Россия и США). С 2013 года постоянно проживал в США, где и провел последние годы жизни.

По словам родных и близких, Владимир Шаинский скончался от онкологии. У него был диагностирован рак желудка. В клинике США ему делали операцию.

Видео: YouTube