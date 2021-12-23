На 78-м году жизни умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Соколов

Через несколько недель актеру должно было исполниться 78 лет.

Народный артист России и звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Соколов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает Санкт-Петербургский академический драматический театр им. Комиссаржевской.

Умер актер 26 февраля. Свой 78 день рождения Соколов должен был отпраздновать через несколько недель.

Его очень любили за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту, — сообщает театр.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге умер ветеран Михаил Зорин, о подвигах которого сняли фильм.

Фото: Санкт-Петербургский академический драматический театр им. Комиссаржевской