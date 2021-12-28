Ушел из жизни актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Ростислав Орел

Прощание с артистом назначено на 12 сентября.

В Петербурге ушел из жизни актер Ростислав Орел. Ему было всего 55 лет. Об этом сообщили в пятницу, 9 сентября, на официальной странице Театра имени Андрея Миронова в социальной сети "ВКонтакте".

К нам пришла трагическая для театра новость. Ушел из жизни актер, обладавший даром создавать уникальные и незабываемые образы в спектаклях. Он был одним из самых близких друзей театра и замечательным человеком – Ростислав Владимирович Орел. Театр имени Андрея Миронова

Прощание с артистом назначено на 12 сентября. В Театре имени Андрея Миронова на Большом проспекте П.С., 75/35, родственники и друзья попрощаются с актером. Прийти сюда могут и ценители искусства Орла. Траурная церемония состоится в 11:00. На 13:30 запланировано богослужение в храме Священномучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на проспекте Стачек, 186А. Похоронят Ростислава Орла в 15:00 на Красненьком кладбище.

Ранее на Piter.tv: ушел из жизни художник мультфильма "Каникулы в Простоквашино" Владимир Вышегородцев.

Фото: ВКонтакте / Театр им. Андрея Миронова