Отпевание пройдет 10 января в 11:00 мск в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

На 73-м году жизни умер писатель и ученый Николай Лисовой. Об этом сообщает первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов.

В Рождественскую ночь на 73-м году жизни умер писатель и ученый Николай Николаевич Лисовой. Поэт, философ и историк церкви, автор многих телевизионных фильмов, заместитель председателя Императорского Православного Палестинского общества, член Союза писателей России, один из авторов "Православной энциклопедии сказано в сообщении

Известно, что отпевание состоится 10 января в 11:00 мск в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

Причина смерти пока неизвестна.

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