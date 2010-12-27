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На 46-м году жизни скончался автор стихов-пирожков Владислав Кунгуров
Сегодня, 10:42
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TretyakovaS
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На 46-м году жизни скончался автор стихов-пирожков Владислав Кунгуров

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Накануне в сети появилась информация о том, что на 46-м году жизни скончался автор стихов-пирожков Владислав Кунгуров.

Накануне в сети появилась информация о смерти автора стихов-пирожков Владислава Кунгурова. Ему шел 46-й год. Об этом пишут "Невские новости".

Новости о гибели Кунгурова появилась в Twitter "#Пирожки", пишет "Телеканал 360".

Справка: Пирожок - четверостишие без рифмы, написанное четырёхстопным ямбом. Авторы не используют при написании пирожков заглавные буквы и знаки препинания. Особенностью стихотворений является внезапный, зачастую абсурдный и нелогичный конец. Поэтический жанр появился в 2003 году.

Фото: #Пирожки

Теги: автор пирожков умер , новости петербурга , новости спб , смерть кунгурова , стихи-пирожки
Категории: Новости России

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