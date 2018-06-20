На 2-ом Муринском в Петербурге вырубят 30 деревьев

Коммунальщики уже пометили стволы берез, кленов и елей.

В Выборгском районе Петербурга планируется вырубить более 30 деревьев. Об этом сообщили активисты "Зеленой коалиции".

По словам общественников, красную метку получили получили более 30 деревьев на 2-м Муринском проспекте, которые находятся в микрорайоне "Лесное". Сотрудники коммунальных служб пометили стволы берез, кленов и елей. Для петербуржцев эта новость была неожиданной. Как сообщают местные жители, что деревья выглядят здоровыми, а микрорайон всегда считался одним из самых зеленых районов Петербурга.

Что посадят на месте вырубленных деревьев - пока неизвестно.

Фото: ВКонтакте/Зелёная коалиция Петербурга