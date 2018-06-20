На 2-ом Муринском в Петербурге вырубят 30 деревьев

В Выборгском районе Петербурга планируется вырубить более 30 деревьев. Об этом сообщили активисты "Зеленой коалиции".
По словам общественников, красную метку получили получили более 30 деревьев на 2-м Муринском проспекте, которые находятся в микрорайоне "Лесное". Сотрудники коммунальных служб пометили стволы берез, кленов и елей. Для петербуржцев эта новость была неожиданной. Как сообщают местные жители, что деревья выглядят здоровыми, а микрорайон всегда считался одним из самых зеленых районов Петербурга.
Что посадят на месте вырубленных деревьев - пока неизвестно.
Фото: ВКонтакте/Зелёная коалиция Петербурга
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А была ли экпертиза под вырубку и кто из специалистов ее делал?