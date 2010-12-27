На 2-м Муринском проспекте провалился грунт. На участке образовалась дыра размером с авто

После сообщений об обвале на место происшествия вновь прибыли коммунальные службы.

В пятницу, 2 августа, возле НИИ бумажной промышленности обвалилось дорожное покрытие. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Как стало известно, дыру заметили у 51-го дома на 2-м Муринском проспекте. По словам свидетелей, причиной аварии стала просадка грунта, а не прорыв трубы. Хотя известно, что днем на данном участке было ликвидировано небольшое вытекание.

После сообщений об обвале на место происшествия вновь прибыли коммунальные службы. Очевидцы отметили, что сотрудникам потребовалось около 4 часов, чтобы найти канализационные люки строения.

Фото: vk.com/swetlanaspb