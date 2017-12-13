ДТП в Петербурге: на 125 км Скандинавии столкнулись две легковушки

Сегодня, 23 февраля, под Петербургом на 125 километре "Скандинавии" произошла смертельная авария. По словам очевидцев, две легковушки столкнулись "лоб в лоб". В сети появилось видео жуткого инцидента.
По предварительным данным, 31-летняя автоледи на Renault решила пойти на обгон. Женщина выехала на встречу и на большой скорости протаранила Hyundai Solaris. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
В результате столкновения виновница аварии погибла на месте. Еще три человека, которые ехали в субкомпактном автомобиле южнокорейской компании, получили различные травмы.
На кадрах можно заметить, что от удара обе машины буквально смяло.
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Рядом с искореженными транспортными средствами дежурят машины скорой помощи.
Ранее piter.tv передавал, что появилось видео смертельного ДТП в Кемерово: туристический автобус протаранил фуру, погибли люди.
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