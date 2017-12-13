ДТП в Петербурге: на 125 км Скандинавии столкнулись две легковушки

На трассе А-181 автоледи на Renault вылетела на встречку и протаранила Hyundai Solaris. Виновница аварии погибла на месте, еще несколько человек пострадали.

Сегодня, 23 февраля, под Петербургом на 125 километре "Скандинавии" произошла смертельная авария. По словам очевидцев, две легковушки столкнулись "лоб в лоб". В сети появилось видео жуткого инцидента.

По предварительным данным, 31-летняя автоледи на Renault решила пойти на обгон. Женщина выехала на встречу и на большой скорости протаранила Hyundai Solaris. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В результате столкновения виновница аварии погибла на месте. Еще три человека, которые ехали в субкомпактном автомобиле южнокорейской компании, получили различные травмы.

На кадрах можно заметить, что от удара обе машины буквально смяло.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Рядом с искореженными транспортными средствами дежурят машины скорой помощи.

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