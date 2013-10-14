В дорожной аварии между Пустынкой и Ульяновкой погибла собака

В массовом ДТП пострадали три человека. Одного из них зажало в иномарке.

В субботу, 4 декабря, в Тосненском районе Ленобласти произошла страшная авария, в которой погиб пес. По информации Piter.tv, один из автомобилей разорвало на две части.

Массовое ДТП заметили между Пустынкой и Ульяновкой. Участниками дорожного происшествия стали три легковушки. Один из водителей попытался обогнать автомобилей, движущийся в одном направлении с ним, но иномарку занесло и она врезалась лоб в лоб с машиной. От удара автомобиль отлетел в другую легковушку.

В результате случившегося погибла собака, которая находилась в салоне одной из машин. Кроме того, в больницу попал автомобилист. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Известно, что мужчину пришлось "вырезать" из смятой машины. Телесные повреждения получили еще два участника ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Вербной улице собрались пробки из-за массового ДТП.

Фото, видео: телеграм-канал Мегаполис