На Вербной улице собрались пробки из-за массового ДТП

В сети пользователи пишут, что причиной аварии стал неубранный снег.

На Вербной улице образовалась пробка после столкновения четырех машин. Об этом сообщили пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в начале Вербной улицы в сторону Парашютной. На данный момент движение затруднено. В сети комментаторы предполагают, что авария произошла из-за неубранного на проезжей части снега.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Фото: "Мегаполис", "Яндекс.Пробки"