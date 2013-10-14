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На Вербной улице собрались пробки из-за массового ДТП
Сегодня, 16:15
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На Вербной улице собрались пробки из-за массового ДТП

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В сети пользователи пишут, что причиной аварии стал неубранный снег.

На Вербной улице образовалась пробка после столкновения четырех машин. Об этом сообщили пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел в начале Вербной улицы в сторону Парашютной. На данный момент движение затруднено. В сети комментаторы предполагают, что авария произошла из-за неубранного на проезжей части снега. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Фото: "Мегаполис", "Яндекс.Пробки"

 

Теги: дтп вербная, неубранный снег, пробки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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