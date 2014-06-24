NTech: тренд на уменьшение среднего веса упаковки продуктов усилился в 2025 году

Эксперты прокомментировали процесс снижения российскими производителями количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении цены.

В России наблюдается устойчивый рост тенденции к уменьшению среднего веса упаковки продуктов. Соответствующее данные приведены аналитиками из исследовательской компании NTech. Специалисты объяснили журналистам, что в текущем году по стране сформировалась новая экономическая реальность. Аналитики пояснили, что с каждым кварталом упаковки уменьшаются все больше. На текущий момент динамика среднего веса упаковки за II квартал 2025 года составила минус три процента по отношению ко II кварталу 2024 года.

Одним из ее проявлений стало то, что шринкфляции возродилась, и в отличие от предыдущих лет пакеты, бутылки, коробки и банки худеют все больше и больше. сообщение от пресс-службы компании

