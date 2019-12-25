Мюзикл "Звезду заказывали?"

Возрастное ограничение: 16+.

На одной сцене соберутся молодые и дерзкие артисты, чтобы провести репетицию новогоднего шоу. У одних самые лучшие голоса, у других – привлекательная внешность, у третьих – большие связи. При этом почти каждый уверен, что именно он – настоящая звезда. Осталось в этом убедить амбициозного режиссера и придирчивого директора.

В этот вечер зрители услышат хиты из великих мюзиклов XX века: "42-я улица", "Поющие под дождем", "Чикаго", "Завтрак у Тиффани", "Кабаре", "Нотр-Дам де Пари", "Кошки", "Призрак оперы", "Mamma Mia!" и др.

Адрес: Театр Мюзик-Холл, Александровский парк, 4М

Фото: musichallspb.ru