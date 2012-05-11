  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Мюзикл "Загадочная история Бенджамина Баттона"
Вчера, 19:00
250
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мюзикл "Загадочная история Бенджамина Баттона"

0 0

Мюзикл покажут 18 августа в Театре ЛДМ "Новая сцена". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Бенджамин Баттон – человек, родившийся стариком. Отец подбросил мальчика в дом престарелых, где его взяла под свое крыло медсестра Куинни. В итоге Бенджамин проживает насыщенную событиями жизнь в обратном направлении. 

Спектакль вовлечет зрителей в водоворот магии, любви и волшебных превращений. В историю Фрэнсиса Скотта Фицджеральда погрузят таинственная музыка, современный язык танца артистов балета и масштабные декорации. Над ними работала художница Евгения Ермилова. 

Фото: пресс-служба Театра ЛДМ "Новая сцена" 

Теги: мюзикл, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии