Мюзикл "Загадочная история Бенджамина Баттона"

Мюзикл покажут 18 августа в Театре ЛДМ "Новая сцена". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Бенджамин Баттон – человек, родившийся стариком. Отец подбросил мальчика в дом престарелых, где его взяла под свое крыло медсестра Куинни. В итоге Бенджамин проживает насыщенную событиями жизнь в обратном направлении.

Спектакль вовлечет зрителей в водоворот магии, любви и волшебных превращений. В историю Фрэнсиса Скотта Фицджеральда погрузят таинственная музыка, современный язык танца артистов балета и масштабные декорации. Над ними работала художница Евгения Ермилова.

Фото: пресс-служба Театра ЛДМ "Новая сцена"