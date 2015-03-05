Мюзикл "Винил" представят 11 ноября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 12 лет.

Постановка перенесет зрителей в эпоху стиляг и противостоящего им советского общества. Действие разворачивается накануне VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который открылся в Москве в июле 1957 года. Так, живущие за "железным занавесом" молодые люди получили возможность общаться со своими зарубежными сверстниками. Это повлияло на их взгляды.

По сюжету ВИА "Винил" не допускают к участию в фестивале. Ансамбль играет модный джаз и рок-н-ролл – эти жанры находятся в СССР под запретом. Однако никакие трудности не остановят ребят на пути к творческому самовыражению и поиску своего призвания.

Так, этот мюзикл является увлекательной историей о первой любви, поиске своего "Я", творческом начале, свободе и смелости юности.

Фото: chaliapin-teatr.ru