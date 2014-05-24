Мюзикл "Три товарища"

Мюзикл покажут 10 марта во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Будет представлен мюзикл композитора Евгения Загота по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Эта история о молодых людях, которые выжили в Первой мировой войне, но не смогли найти свое место в мирной жизни.

Три товарища, Роберт, Ленц и Кестер, отвлекаются от страшных воспоминаний работой в автомастерской, гонками и выпивкой. В эту жизнь неожиданно врывается девушка Пат, она наполняет Роберта желанием жить.

Фото: пресс-служба музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина