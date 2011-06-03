Мюзикл "Путешествие Голубой Стрелы"

Мюзикл покажут 28 октября во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 12:00. Для зрителей старше 6 лет.

Зрителей ожидает мюзикл в двух действиях по мотивам сказки Джанни Родари. Эта история о том, что каждый ребенок имеет право на чудо и мечту, которая должна рано или поздно сбыться.

Главный герой постановки – мальчик из бедной семьи по имени Франческо. Он любит игрушки, как и все дети, и верит в то, что когда-нибудь ему подарят поезд "Голубая Стрела". События происходят накануне Рождества – в самый волшебный период года.

Фото: пресс-служба музыкального театра "Карамболь"