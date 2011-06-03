  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Мюзикл "Путешествие Голубой Стрелы"
Сегодня, 12:00
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мюзикл "Путешествие Голубой Стрелы"

0 0

Мюзикл покажут 28 октября во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 12:00. Для зрителей старше 6 лет.

Зрителей ожидает мюзикл в двух действиях по мотивам сказки Джанни Родари. Эта история о том, что каждый ребенок имеет право на чудо и мечту, которая должна рано или поздно сбыться. 

Главный герой постановки – мальчик из бедной семьи по имени Франческо. Он любит игрушки, как и все дети, и верит в то, что когда-нибудь ему подарят поезд "Голубая Стрела". События происходят накануне Рождества – в самый волшебный период года. 

Фото: пресс-служба музыкального театра "Карамболь" 

Теги: мюзикл, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии