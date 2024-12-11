Мюзикл "Путешествие Голубой Стрелы" представят 2 февраля во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 12:00. Для гостей старше 6 лет.

На сцене представят мюзикл в двух действиях по мотивам сказки Джанни Родари. Эта история о том, что каждый ребенок имеет право на мечту, которая должна рано или поздно сбыться.

Главный герой спектакля – мальчик из бедной семьи Франческо. Он, как и все дети, любит игрушки и верит в то, что когда-нибудь ему подарят поезд "Голубая Стрела".

Все происходит почти в Рождество, и, конечно, мечта героя должна исполниться. Оживают некоторые игрушки, и именно они помогают Франческо.

Фото: пресс-служба музыкального театра "Карамболь"