Мюзикл "Портрет Дориана Грея"

В театре "Мюзик-Холл" покажут хоррор-мюзикл о смысле жизни, добре, зле и цене вечной молодости

В театре "Мюзик-Холл" покажут хоррор-мюзикл о смысле жизни, добре, зле и цене вечной молодости

В основу мюзикла лег Роман Оскара Уайльд о Дориане Грее - юноше, который продал душу дьяволу за вечную молодость и красоту.

Вечно молодой и красивый Дориан пошел на поводу всех возможных искушений, но ни одно из них не отразилось на его лице. Герой идет по головам людей, манипулируя и используя их, постепенно превращаясь в чудовище.

У героя есть главная тайна, которую он тщательно скрывает

Премьера постановки состоится 6 ноября

Адрес: Александровский парк, д. 4М

Цена: от 400 р

Режиссер: Наталья Индейкина