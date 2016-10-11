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Мюзикл "Портрет Дориана Грея"
Сегодня, 19:00
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nadiputintseva
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Мюзикл "Портрет Дориана Грея"

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В театре "Мюзик-Холл" покажут хоррор-мюзикл о смысле жизни, добре, зле и цене вечной молодости

 В театре "Мюзик-Холл" покажут хоррор-мюзикл о смысле жизни, добре, зле и цене вечной молодости

В основу мюзикла лег Роман Оскара Уайльд о Дориане Грее - юноше, который продал душу дьяволу за вечную молодость и красоту.

Вечно молодой и красивый Дориан пошел на поводу всех возможных искушений, но ни одно из них не отразилось на его лице. Герой идет по головам людей, манипулируя и используя их, постепенно превращаясь в чудовище.

У героя есть главная тайна, которую он тщательно скрывает

Премьера постановки состоится 6 ноября  

Адрес: Александровский парк, д. 4М

Цена: от 400 р

Режиссер: Наталья Индейкина 

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Категории: Театр куда сходить в петербурге Новости СПб

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