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Мюзикл "Граф Монте-Кристо"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Мюзикл "Граф Монте-Кристо"

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В театре Музыкальной Комедии.

В театре Музыкальной Комедии покажут мюзикл "Граф Монте-Кристо". Режиссером-постановщиком выступил Керо (Венгрия). Музыкальный руководитель и дирижер – Алексей Нефедов.

По сюжету юный моряк Эдмон Дантес в день помолвки со своей возлюбленной Мерседес оказывается за решеткой по ложному доносу своих бывших друзей. Он проводит в жестоком заточении на острове в замке Иф четырнадцать лет. Чудесным образом оказавшись на свободе, молодой человек берет себе новое имя, став графом Монте-Кристо.

Мюзикл идет с одним антрактом.

Фото:театр Музыкальной Комедии

Теги: граф монте-кристо, мюзикл
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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