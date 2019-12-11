В театре Музыкальной Комедии.

В театре Музыкальной Комедии покажут мюзикл "Граф Монте-Кристо". Режиссером-постановщиком выступил Керо (Венгрия). Музыкальный руководитель и дирижер – Алексей Нефедов.

По сюжету юный моряк Эдмон Дантес в день помолвки со своей возлюбленной Мерседес оказывается за решеткой по ложному доносу своих бывших друзей. Он проводит в жестоком заточении на острове в замке Иф четырнадцать лет. Чудесным образом оказавшись на свободе, молодой человек берет себе новое имя, став графом Монте-Кристо.

Мюзикл идет с одним антрактом.

Фото:театр Музыкальной Комедии