Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"

История предстанет в новой интерпретации.

В Петербурге пройдет громкая премьера мюзикла "Дон Жуан". Главный герой устал от своей славы и решил стать отшельником. Однако уединение ― лишь призрак утешения. Встреча со Смертью изменит все. Перед Дон Жуаном встает выбор: смерть или любовь? Спектакль расскажет о том, какую роль в судьбе великого любовника сыграла женщина.

В мюзикле принимают участие Иван Ожогин, Алика Смехова, Анастасия Макеева, Оскар Кучера и другие.

Место: Театр Мюзик Холл, Александровский парк, 4