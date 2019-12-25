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Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"

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История предстанет в новой интерпретации.

В Петербурге пройдет громкая премьера мюзикла "Дон Жуан". Главный герой устал от своей славы и решил стать отшельником. Однако уединение ― лишь призрак утешения. Встреча со Смертью изменит все. Перед Дон Жуаном встает выбор: смерть или любовь? Спектакль расскажет о том, какую роль в судьбе великого любовника сыграла женщина.

В мюзикле принимают участие Иван Ожогин, Алика Смехова, Анастасия Макеева, Оскар Кучера и другие.

Место: Театр Мюзик Холл, Александровский парк, 4

Теги: мюзикл, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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