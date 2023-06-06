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Мюзикл "Дневник авантюриста"
17 сентября, 19:00
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Мюзикл "Дневник авантюриста"

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Мюзикл "Дневник авантюриста" покажут в театре "Буфф" 17 сентября. Комедия начнется в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Мюзикл по мотивам комедии А. Н. Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Его создатели сочинили сатирический музыкальный памфлет, где действующие лица трагически смешны. Они поют веселые песни, не замечая происходящего с ними. 

В центре повествования находится бедный молодой человек Егор Глумов, который стремится любыми средствами разбогатеть. Но его методы достижения цели не более циничны, чем все, что его окружает на пути к вожделенному богатству.

Фото: buffspb.ru

Теги: мюзикл, театр буфф
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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