Мюзикл "Дневник авантюриста"

Мюзикл по мотивам комедии А. Н. Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Его создатели сочинили сатирический музыкальный памфлет, где действующие лица трагически смешны. Они поют веселые песни, не замечая происходящего с ними.
В центре повествования находится бедный молодой человек Егор Глумов, который стремится любыми средствами разбогатеть. Но его методы достижения цели не более циничны, чем все, что его окружает на пути к вожделенному богатству.
Фото: buffspb.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все