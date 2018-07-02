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Мюзикл "Бал вампиров"
Сегодня, 19:00
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alexandra08

Мюзикл "Бал вампиров"

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В Театре музыкальной комедии снова пройдет показ знаменитого мюзикла.

Мюзикл о профессоре-вампирологе и его ученике, попавшим в замок к вампирам, стал абсолютным  хитом в Петербурге.  Фантастическая работа актёров превратила эту постановку в легенду. 

Сюжет мюзикла следующий: профессор Абронсиус и его ассистент Альфредом стоит сложная задача: избавить жителей деревни от загадочного графа фон Кролока с его окружением. Люди, поддаваясь демоническому очарованию злодея, тоже становятся вампирами...

Адрес: ул. Итальянская, д. 13

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: от 1550 рублей.

Фото: Театр мюзикла.



 

Теги: бал вампиров, мюзикл, театр музыкальной комедии
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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