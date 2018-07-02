Мюзикл "Бал вампиров"

Мюзикл о профессоре-вампирологе и его ученике, попавшим в замок к вампирам, стал абсолютным хитом в Петербурге. Фантастическая работа актёров превратила эту постановку в легенду.
Сюжет мюзикла следующий: профессор Абронсиус и его ассистент Альфредом стоит сложная задача: избавить жителей деревни от загадочного графа фон Кролока с его окружением. Люди, поддаваясь демоническому очарованию злодея, тоже становятся вампирами...
Адрес: ул. Итальянская, д. 13
Возрастное ограничение: 18+
Цена билета: от 1550 рублей.
Фото: Театр мюзикла.
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