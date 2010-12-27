Мюзикл "Бал вампиров"

Заключительные показы мюзикла в театре музыкальной комедии.

По сюжету, перед главными героями профессором Абронсиусом и его молодым ассистентом Альфредом стоит непосильная задача: избавить жителей деревни от вампиров. Однако, жители поддаваясь очарованию фон Кролока, все тоже становятся вампирами. Над мюзиклом работали представители Бельгии, России, Австрии, Великобритании, Италии. Проект является одним из лучших музыкальных постановок в России.

Место: Театр музыкальной комедии (ул. Итальянская, д. 13)

Цена: от 1550 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Театр музыкальной комедии