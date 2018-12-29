Легендарный мюзикл "Бал вампиров" возвращается на сцену Театра музыкальной комедии

10 января у Петербуржцев и гостей Культурной столицы будет возможность посетить первую в России русскоязычную постановку версии мюзикла Джима Стейнмана "Бал Вампиров".

Режиссер постановщик оригинальной версии Роман Полански снял картину на мистическую тему вампиров в 1967 году. Она получила настолько широкий успех, что Полански решил спустя 30 лет приврать ее в мюзикл при помощи композитора Дмима Стейнмана.

В центре сюжета профессор Абронсиус и его молодой ассистент Альфред. Перед ними стоит непростая задача, а именно избавление жителей деревни от вампиров, а также загадочного графа фон Кролока и его бесчисленного окружения. Поддаваясь демоническому очарованию графа, люди превращаются в вампиров.

Стоимость билетов: от 1500 до 5000 руб.

Адрес: Театра музыкальной комедии, ул. Итальянская, д. 13