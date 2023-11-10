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Музыкальный спектакль "Страсти по Пушкину. Маленькие трагедии"
Сегодня, 19:00
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Музыкальный спектакль "Страсти по Пушкину. Маленькие трагедии"

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Музыкальный спектакль "Страсти по Пушкину. Маленькие трагедии" покажут 6 июня в Приоратском парке Гатчины. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

Филармония для детей и молодежи и Симфонический оркестр Ленобласти подготовили особый подарок – музыкально-драматический спектакль "Страсти по Пушкину". Прозвучат фрагменты четырех опер, которые созданы великими русскими композиторами по "маленьким трагедиям" Александра Пушкина: "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Моцарт и Сальери" и "Пир во время чумы". 

На сцене будут пять артистов: Моцарт и Дон Жуан, Сальери и Священник, Барон и Председатель, Лаура и Мэри, Донна Анна и Луиза. 

Мы не даем готовых ответов – мы создаем пространство для вопросов, которые звучат громче любой музыки. Этот спектакль – для всех: и для тех, кто только начинает знакомство с классикой, и для тех, кто ищет в знакомом тексте новые смыслы. Здесь не нужны специальные знания. Здесь нужно лишь одно – открытое сердце. 

Александра Победоносцева, режиссер спектакля 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: александр пушкин, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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