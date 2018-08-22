"Акустика счастья" объединила шведскую лирику и немецкий соул

Музыкальный фестиваль в Юсуповском суду рассказал петербуржцам, что такое счастье.

Попробовать на вкус звёзды или совершить межгалактическое путешествие к стрит-фуду из натуральных продуктов или купить в асане "Собака мордой вниз" нужную вещь на блошином рынке - при желании, все компоненты можно поменять местами, но главное на фестивале почувствовать счастье. А формула счастья проста - хорошая музыка + вкусная еда. Именно такой музыкально- гастрономический фестиваль и провели организаторыпосреди крон и деревьев Юсуповского сада.

Вкусная еда - одна из самых доступных форм стать счастливее, хотя бы на тот момент пока ты в гостях или в ресторане. Поэтому на фестивале помимо фудкорта со стрит-фудом из натуральных продуктов, всего на один день был установлен уютный pop-up ресторан с большими столами, в котором можно было отведать блюда от главного по кухне на "Акустике счастья" - бренд-шефа ресторана Дмитрия Решетникова.

Мы взяли наши любимые блюда и использовали их на фестивале. Мне кажется, всё получилось: атмосфера спокойная и домашняя, много счастливых людей и много еды - ешьте сколько влезет! отмечает бренд-шеф Дмитрий Решетников

Концертную программу открывает ALL IN ORCHESTRA. Их музыка - это некий симбиоз стилей, эпох, не имеющих жанровых ограничений. Да, она экспериментальна, но в тоже время понятна каждому.

Фестиваль очень понравился, приятная атмосфера. Мы постарались адаптировать нашу музыку под людей, которые пришли сегодня сюда делятся впечатлениями музыканты из All in orchestra

На сцене фестиваля также выступали космополитично-мелодичная AYO впервые в России прибыл шведский лауреат премии Грэмми ALBIN LEE MELDAU и яркая и загадочная MANIZHA.

Хочется плакать от того, как это было красиво. У меня столько эмоций, особенно после того как мы разговаривали, обнимались с ребятами перед интервью. Они столько отдали мне энергии, кажется хватит ещё на год вперёд. Очень-очень красиво получилось рассказывает певица MANIZHA

Что насчёт моих фанатов из России. Тот момент, когда встречаешь их... это очень приятно. И совсем не имеет значение русский это или швед или американец - это всегда"ВАУ"! ALBIN LEE MELDAU

Кроме того, на территории фестиваля был возведен купол уникального для Петербурга мобильного планетария. Здесь, в перерывах между едой и музыкой можно было совершить удивительное путешествие к звёздам и узнать историю освоения космоса. В поисках счастья были открыты к посещению станции здорового питания и практических классов йоги от Urban Yoga, блошиный рынок, лавки натуральных продуктов. Юные посетители фестиваля не остались в стороне – для них был построен детский городок с игровой зоной, познавательными занятиями.

Группа ресторанов "Счастье" уже несколько лет проводит акустические вечера в своей московской локации. А на юбилей переместились в Северную столицу, где и началась история тогда ещё небольшого ресторана. Все-таки в Петербурге живут самые счастливые люди.

Дарья Исаева, Александр Цыцулин

Фото и видео: Piter.tv