Мужчину задержали по подозрению в краже забытой на электросамокате в центре Москвы сумки-барсетки

Маршрут преступника удалось отследить спустя час после поступления заявления от потерпевшего.

Российские правоохранительные органы задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в хищении сумки с денежными средствами и личными вещами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по Центральному административному округу столицы. Установлено, что потерпевшим стал 24-летний местный житель. Он припарковал после поездки арендованный электросамокат на Гоголевском бульваре, но забыл забрать свою сумку-барсетку. в результате она осталась висящей на руле транспортного средства.

Проходящие мимо мужчины обратили внимание на забытое имущество, а затем один из них, воспользовавшись тем, что собственника рядом нет, похитил сумку и скрылся. Материальный ущерб составил более 70 тысяч рублей. пресс-служба прокуратуры по Москве

В течение часа после поступления заявления в полицию оперативники отследили маршрут передвижения подозреваемого с помощью камер городского видеонаблюдения. Злоумышленник был задержан на Большом Афанасьевском переулке.Преступником оказался 29-летний уроженец Хабаровского края, временно проживающий в Москве. Сумка была изъята, однако мужчина успел по личному усмотрению рас порядиться с 52 тысячами рублей. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы