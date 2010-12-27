Мужчину, который стрелял по жителям Петербурга с балкона будут судить

Петербургский "стрелок" направлял оружие не только на взрослых людей, но и на детей. Так, одной из пострадавших стала несовершеннолетняя девочка.

В прокуратуре Колпинского района 7 августа утверждено обвинение по уголовному делу местного жителя по статье "хулиганство." Оказывается мужчина периодически стрелял из пневматической оружия прямо с балкона в незнакомых прохожих, в том числе и несовершеннолетнюю девочку. Сообщает Ведомство.

По версии следствия, мужчина в апреле 2018 года......используя в качестве оружия однозарядную пружинно-поршневую пневматическую винтовку, произвел прицельный выстрел в ранее ему незнакомую несовершеннолетнюю, сообщают в Ведомстве.

Петербургский "стрелок" попал ребенку прмо в ключицу, чем доставил несовершеннолетней сильную боль.

Ранее мужчина уже стрелял в прохожих. Его "жертвой" стал незнакомый горожанин, у которого после "встречи" со стрелком остались многочисленные кровоподтеки.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд.

Фото:Pixabay

