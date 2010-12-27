Мужчину, который стрелял по жителям Петербурга с балкона будут судить

В прокуратуре Колпинского района 7 августа утверждено обвинение по уголовному делу местного жителя по статье "хулиганство." Оказывается мужчина периодически стрелял из пневматической оружия прямо с балкона в незнакомых прохожих, в том числе и несовершеннолетнюю девочку. Сообщает Ведомство.
По версии следствия, мужчина в апреле 2018 года......используя в качестве оружия однозарядную пружинно-поршневую пневматическую винтовку, произвел прицельный выстрел в ранее ему незнакомую несовершеннолетнюю, сообщают в Ведомстве.
Петербургский "стрелок" попал ребенку прмо в ключицу, чем доставил несовершеннолетней сильную боль.
Ранее мужчина уже стрелял в прохожих. Его "жертвой" стал незнакомый горожанин, у которого после "встречи" со стрелком остались многочисленные кровоподтеки.
Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд.
Фото:Pixabay