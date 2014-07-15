Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу после ложного сообщения о бомбе в здании Курортного района

Также он сообщил о конфликте со своей супругой.

Неизвестный мужчина позвонил на номер экстренных служб и начал кричать о том, что в здании бомба. Правоохранителям удалось установить личность звонившего, после отделения полиции его госпитализировали в психиатрическую больницу. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Звонок от неизвестного раздался в 10-м часу утра 31-го января. По словам мужчины, "у жены проблемы, нужна скорая", а в здании "бомба". До этого он него поступил еще один звонок с сообщением о том, что у него скандал с супругой. Было установлено, что звонил 51-летний гражданин, проживающий на Приморском шоссе.

При осмотре дома и прилегающих территорий взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Бригада скорой помощи доставила жителя Курортного района в городскую психиатрическую больницу № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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