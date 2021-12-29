В пожаре на Петрозаводской улице пострадал мужчина

Его с ожогами госпитализировали в больницу.

Ранним утром 26 января в Петроградском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 4:49 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Петрозаводская, 10. В коммунальной квартире горела комната площадью 20 квадратных метров. В 5:25 пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 17 спасателей МЧС и 4 единицы техники.

В пожаре пострадал мужчина, его с ожогами госпитализировали в больницу.

Несколько дней назад после пожара в деревне под Гатчиной нашли обгоревший труп мужчины.

Фото: Piter.tv