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Обгоревший труп мужчины нашли после пожара в деревне под Гатчиной
Сегодня, 10:15
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Обгоревший труп мужчины нашли после пожара в деревне под Гатчиной

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Горел частный дом на площади 104 квадратных метров.

Вечером 24 января в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Межно воспламенился частный дом. Об этом сообщили ы пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила дежурному в 19:30. Огонь охватил общую площадь 104 квадратных метров. В 20:35 пожар был потушен.

На месте происшествия работали дежурные смены 105-й и 106-й пожарных частей. Во время тушения в доме обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Ранее мы писали, что дочь до смерти избила мать-пенсионерку в квартире на Северном проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Пожар,

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