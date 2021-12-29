Обгоревший труп мужчины нашли после пожара в деревне под Гатчиной

Вечером 24 января в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Межно воспламенился частный дом. Об этом сообщили ы пресс-службе регионального управления МЧС.
Информация о возгорании поступила дежурному в 19:30. Огонь охватил общую площадь 104 квадратных метров. В 20:35 пожар был потушен.
На месте происшествия работали дежурные смены 105-й и 106-й пожарных частей. Во время тушения в доме обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.
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Фото: Piter.TV
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