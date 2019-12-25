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Мужчина заявил об уходе из семьи к любовнице и умер
Сегодня, 9:19
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nastya960

Мужчина заявил об уходе из семьи к любовнице и умер

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Его тело нашли у березы, с ветки свисал ремень.

В полицию Ленобласти 2 ноября обратился мужчина, который в лесном массиве Бокситогорского района нашел труп. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские нашли в указанном месте у березы тело 48-летнего мужчины в сидячем положении. С дерева свисал ремень.

Удалось выяснить, что за несколько дней до этого во время ссоры он сказал своей жене, что уходит из семьи к любовнице.

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Фото: pixabay

 

Теги: самоубийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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