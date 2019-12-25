В Горском озере во Всеволожском районе утонул мужчина

Уроженец Новгородской области проживал в Тосно.

Молодой человек услышал чужой разговор о том, что на озеро Горское в поселке Войеково утонул человек и сообщил об этом в полицию. Спасатели обнаружили на две водоема труп, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Граждане обсуждали своего знакомого, проживающего в Тосно. Мужчине было 43 года. Когда тело нашли, на нем были синие трусы.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржец решил на спор переплыть реку. Его спасли полицейские.

Фото: pixabay.com