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В Горском озере во Всеволожском районе утонул мужчина
Сегодня, 11:42
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В Горском озере во Всеволожском районе утонул мужчина

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Уроженец Новгородской области проживал в Тосно.

Молодой человек услышал чужой разговор о том, что на озеро Горское в поселке Войеково утонул человек и сообщил об этом в полицию. Спасатели обнаружили на две водоема труп, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Граждане обсуждали своего знакомого, проживающего в Тосно. Мужчине было 43 года. Когда тело нашли, на нем были синие трусы.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржец решил на спор переплыть реку. Его спасли полицейские. 

Фото: pixabay.com

Теги: озеро, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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