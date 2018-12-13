В Ленобласти мужчина разбил окна в церкви

Правоохранительные органы Ленинградской области задержали мужчину, который разбил окна церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Кириши. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Как стало известно, в местный отдел полиции обратился священник. Мужчина рассказал сотрудникам органов, о неизвестном вандале, который палкой разбил стекла и повредил дверь церкви. На место прибыл наряд национальной гвардии и задержал нарушителя. Сумма ущерба устанавливается.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство". Его мотивы выясняются.
Фото: социальные сети
Обсуждение ( 1 )
Странный писатель:возбудили дело по хулиганке, а писатель пишет, что мотивы преступления выясняются. Мотив хулиганский, дело возбуждено по хулиганке. Зачем совершенно не подготовленных писателей запускают писать криминальные статейки?