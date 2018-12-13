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В Ленобласти мужчина разбил окна в церкви
Сегодня, 19:05
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Rybka123

В Ленобласти мужчина разбил окна в церкви

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство".

Правоохранительные органы Ленинградской области задержали мужчину, который разбил окна церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Кириши. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как стало известно, в местный отдел полиции обратился священник. Мужчина рассказал сотрудникам органов, о неизвестном вандале, который палкой разбил стекла и повредил дверь церкви. На место прибыл наряд национальной гвардии и задержал нарушителя. Сумма ущерба устанавливается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство". Его мотивы выясняются.

Фото: социальные сети

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 )

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Медведев Саша
Сегодня 19:51

Странный писатель:возбудили дело по хулиганке, а писатель пишет, что мотивы преступления выясняются. Мотив хулиганский, дело возбуждено по хулиганке. Зачем совершенно не подготовленных писателей запускают писать криминальные статейки? 

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