В Ленобласти мужчина разбил окна в церкви

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство".

Правоохранительные органы Ленинградской области задержали мужчину, который разбил окна церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Кириши. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как стало известно, в местный отдел полиции обратился священник. Мужчина рассказал сотрудникам органов, о неизвестном вандале, который палкой разбил стекла и повредил дверь церкви. На место прибыл наряд национальной гвардии и задержал нарушителя. Сумма ущерба устанавливается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство". Его мотивы выясняются.

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