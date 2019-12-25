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Мужчина незаконного хранил у себя в квартире на Народного Ополчения оружие и боеприпасы
Сегодня, 9:35
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nadezhda_sib

Мужчина незаконного хранил у себя в квартире на Народного Ополчения оружие и боеприпасы

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Решение о возбуждении уголовного дело было принято по результатам экспертизы.

На мужчину, у которого обнаружили боеприпасы и предмет, похожий на пистолет, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Полиция нагрянула в квартиру гражданина 1986-го года  на проспекте Народного Ополчения с обысками в августе. В результате правоохранители нашли и изъяли затворы и две личинки от винтовки "Мосина", коробку и ствол огнестрельного оружия, детонаторы и другие опасные вещества. Это подтвердила экспертиза. Разрешение на хранение этих предметов у мужчины отсутствовало.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ленинском проспекте ребенок поджег шторы и отравился угарным газом. 

Фото: pixabay.com

Теги: оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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