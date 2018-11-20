  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Симферополя устроил дебош а аэропорту, не попав на рейс до Петербурга
Сегодня, 8:15
41
lesjasap

Житель Симферополя устроил дебош а аэропорту, не попав на рейс до Петербурга

0 0

Злоумышленник оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный пассажир устроил дебош в Симферополе. Мужчина опоздал на рейс до петербурга и остался недоволен таким положением дел. В результате хулигана задержали представители крымской полиции. Теперь нетрезвому гражданину грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным очевидцев событий, 37-летний россиянин в здании аэропорта разбил о пол бутылку с вином: она находилась в ручной клади жителя Симферополя. Затем разбойник направился в кафе, где перешел с литературного языка на нецензурные выражения. После этого оперативники задержали дебошира. Кроме штрафа с 2,5 тысячи рублей, мужчина может получить уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Фото: Piter.tv

Теги: дебош, рейс до петербурга, симферополь
Категории: Новости России, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Криминальные происшествия,

Оставить комментарий