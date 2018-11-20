Житель Симферополя устроил дебош а аэропорту, не попав на рейс до Петербурга

Злоумышленник оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный пассажир устроил дебош в Симферополе. Мужчина опоздал на рейс до петербурга и остался недоволен таким положением дел. В результате хулигана задержали представители крымской полиции. Теперь нетрезвому гражданину грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным очевидцев событий, 37-летний россиянин в здании аэропорта разбил о пол бутылку с вином: она находилась в ручной клади жителя Симферополя. Затем разбойник направился в кафе, где перешел с литературного языка на нецензурные выражения. После этого оперативники задержали дебошира. Кроме штрафа с 2,5 тысячи рублей, мужчина может получить уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Фото: Piter.tv