Нетрезвый мужчина напал на здание прокуратуры в центре Петербурга и арестован

В ночь на 16 июля 30-летний приезжий из Тюменской области проник в холл прокуратуры Центрального района, угрожал консьержу, разбил окно и выбил дверь служебного помещения. Суд арестовал его до 15 сентября.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на здание прокуратуры Центрального района. Инцидент произошёл в ночь на 16 июля около двух часов ночи в доме №44 по Лиговскому проспекту.

По версии следствия, 30-летний житель Тюменской области в состоянии алкогольного опьянения проник в холл административного здания. Мужчина угрожал консьержу, оказывал ему сопротивление, а затем разбил стекло и выбил дверь служебного помещения охраны.

Задержанному предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с сопротивлением представителю власти, обеспечивающему общественный порядок. В суде мужчина возражал против ареста, заявив, что был пьян и оказался в здании случайно. Однако Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 15 сентября.

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Фото: Piter.TV