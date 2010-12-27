Мужчина четыре раза изнасиловал 15-летнюю девочку и попал под стражу

Мужчина насиловал несовершеннолетнюю с 2016 по 2017 год.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина находится под стражей. Об этом сообщили "Росбалту" в пресс-службе регионального СК.

Известно, что 37-летний мужчина обвиняется в неоднократном изнасиловании несовершеннолетней в период с 2016 по 2017 года.

По данным следствия, в 2016 году мужчина надругался над 15-летней девочкой на территории спортивного комплекса в Бокситогорске. После чего он начал угрожать и шантажировать тем, что разошлёт её фотографии в обнаженном виде. Весной 2017 году насильник вывез школьницу на машине в пригород и снова надругался. Такие же преступления злоумышленник совершил 26 сентября и 6 октября 2017 года.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Фото: Piter.TV