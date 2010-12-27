Музейный маршрут ретротрамвая изменится 21-22 июля

Петербуржцев предупреждают о двухдневных изменениях в маршруте музейного трамвая города.

Ретротрамвай в петербурге временно изменит свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранс". По сведениям от представителей организации, данная мера связана с проведением ремонтных работ по Среднему проспекту В.О. Петербуржцев будут возить по другой дороге на выходных 21 и 22 июля.

Маршрут пройдет на выходных от Музея городского электричества через гаванскую улицу, Малый проспект В.О., Наличную и завершит движение около Кораблестроителей. Затем транспорт вернется в исходный пункт поездки. Стать пассажиром данного ретротрамвая можно в 11 и 14 часов.

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