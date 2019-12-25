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Музей-квартира Пушкина откроется для посещения
Сегодня, 11:09
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Arinablinova

Музей-квартира Пушкина откроется для посещения

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Музей примет первых посетителей уже 20 июля.

В понедельник, 20 июля, для петербуржцев и гостей города снова станут доступны Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина, Музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени, а с 23 июля и Мемориальный музей-лицей. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Вероятнее всего музей  Г. Р. Державина будет принимать одиночных посетителей, а посещение Мемориального музея-квартиры А. С. Пушкина будет возможно только с аудиогидом. Отмечается, что маски и соблюдение социальной дистанции для всех посетителей обязательны.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся для посетителей Российский этнографический музей

Фото: vk.com/museumpushkinspb

Теги: музеи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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