В Петербурге открылся Музей блокадной медицины

Экспонаты для экспозиции собирали блокадники вместе с врачами госпиталя.

В здании лечебно-диагностического реабилитационного и научного центра для ветеранов войны открылся Музей блокадной медицины. Идея создания такого пространства принадлежит блокаднице, доктору медицинских наук Татьяне Голубевой. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Экспонаты для будущей экспозиции собирали жители блокадного Ленинграда вместе с врачами госпиталя. В этот тяжелый для города период работали стационары, а по домам ходили участковые врачи.

По словам Голубевой, феномен блокадной медицины — это уникальное явление в истории медицины, которое еще недостаточно изучено.

Необходимо обобщить материалы исследований и поддержать создание научно-методического и консультативного совета, посвященного блокадной медицине. Татьяна Голубева

Утверждается, что Музей блокадной медицины создали с нуля в течение двух календарных месяцев. С 1941 по 1944 годы в этом здании на Старорусской улице находился 51-й эвакогоспиталь.

Ранее мы писали, что в Музее "Дорога жизни" рассказали о планах в год 75-летия снятия блокады.

Фото: Википедия