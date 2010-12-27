Музей автомобилей Retro Car Show

Проекты подготовлены мастерской Muscle Garage.

Retro Car Show – место, где собраны легенды мирового автопрома. На выставке можно увидеть отреставрированные и совершенно новые коллекционные машины. Посетители смогут осмотреть американские автомобили 20-70-х, экземпляры из Европы, Японии и СССР.

Место: Торгово-развлекательный центр "Питерлэнд" (Приморский просп., д. 72а)

Цена: взрослые — 300 рублей, семейная пара (при предъявлении паспорта) — 500 рублей, студенты — 200 рублей, дети от 5 до 10 лет — 100 рублей, дети до 5 лет (в сопровождении взрослых) — бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Retro Car Show - музей ретро автомобилей/ ВК