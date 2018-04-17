Иномарку заблокировали мусорными контейнерами за глупую парковку

Мусоровоз жестко отомстил нерадивому парковщику.

В воскресенье, 1 декабря, на Комендантском проспекте мусоровоз отомстил автомобилисту, который припарковался прямо на площадке с пухто. В отместку за препятствие работе, мусоровоз заблокировал иномарку двумя пухто с обоих боков. Фотографии ловушки петербуржцы опубликовали в соцсетях и сопроводили одобрительными комментариями.

Сегодня история получила продолжение – владелец машины вернулся к своему транспортному средству и явно был удивлен получившемуся положению. Вручную отодвинуть тяжелые контейнеры было бы невозможно, но нерадивый парковщик не растерялся и забрался в салон машины через багажник. Выехав из ловушки на несколько сантиметров и освободив дверь, водитель закрыл багажник и поехал по своим делам как ни в чем не бывало.

Ранее тележки трамвая на Репина разъехались в разных направлениях.

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