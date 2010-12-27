Тележки трамвая на Репина разъехались в разных направлениях

Транспорту "напакостила" невовремя сработавшая стрелка.

Утром 2 ноября некоторым петербуржцам не удалось доехать до своих работ и дел из-за сломавшегося на площади Репина трамвая. Фото вставшего на повороте транспорта опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как видно на снимках петербуржцев, трамвайные тележки разъехались в разные стороны: одна пара колес осталась на рельсах в привычном положении, вторая вывернулась под углом. Петербуржцы в комментариях предположили, что трамваю напакостила стрелка на путях, сработавшая в неподходящий момент.

Ранее на проспекте Славы столкнулись кроссовер и автобус.

Фото: Даша Ерофеева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте