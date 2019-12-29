Мусорные операторы в 11 регионах могут оказаться банкротами

Их могло бы быть больше

Гендиректор "Российского экологического оператора" Илья Гудков в интервью РБК рассказал, что в 11 субъектах страны мусорные операторы находятся на грани банкротства.

По его словам, в 2019 году ситуация в регионах была ещё критичнее.

""В конце прошлого года в зоне риска было 16 регионов. После проведения дополнительного анализа в списке с возможным риском банкротства осталось 11"", – рассказал Гудков.

Основные причины возможного банкротства: долги по кредитам и отсутствие платежей от населения. Также на ситуацию влияют заниженные тарифы на вывоз мусора в некоторых регионах.

В ноябре 2019 года Минприроды сообщал, что мусорный коллапс может случится в 16 регионах страны. Это Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская и Новосибирская области, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, Томская и Челябинская области.