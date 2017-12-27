Петербуржцы измазали дверь машины фекалиями за парковку на газоне

В Санкт-Петербурге недовольные жители наказали водителя, который посмел припарковаться на газоне у дома № 20 по улице Адмирала Черокова.
Наказание вышло весьма жестоким и противным. Традиционно местные жильцы выложили на машину мусор, прокололи колеса. А ужесточить возмездие решили экскрементами. Их распределили по двери автомобиля.
Данная ситуация вызвала серьезный конфликт между жителями дома. Многие согласились с тем, что парковаться на газоне нельзя, однако метод метод наказания сочли чрезмерным.
Фото: "ВК" - группа "Baltic.Today - Балтийская жемчужина"
молодцы!А как еще поступать со скотами?Нормальный человек на газоне парковаться не будет.
правильно и сделали!!! если и дальше будет парковаться на траве, пусть ездет на обосранном авто