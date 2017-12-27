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Петербуржцы измазали дверь машины фекалиями за парковку на газоне
Сегодня, 11:57
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Shdaria
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Петербуржцы измазали дверь машины фекалиями за парковку на газоне

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В Петербурге недовольные жильцы наказали водителя за неправильную парковку.

В Санкт-Петербурге недовольные жители наказали водителя, который посмел припарковаться на газоне у дома № 20 по улице Адмирала Черокова.

Наказание вышло весьма жестоким и противным. Традиционно местные жильцы выложили на машину мусор, прокололи колеса. А ужесточить возмездие решили экскрементами. Их распределили по двери автомобиля.

Данная ситуация вызвала серьезный конфликт между жителями дома. Многие согласились с тем, что парковаться на газоне нельзя, однако метод метод наказания сочли чрезмерным.

Фото: "ВК" - группа "Baltic.Today - Балтийская жемчужина"

Теги: машину измазали фекалиями , наказание за неправильную парковку , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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    Сегодня 14:51

    правильно и сделали!!! если и дальше будет парковаться на траве, пусть ездет на обосранном авто

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