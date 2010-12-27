Москвич за развращение девочки с Алтая по сети пойдет в колонию на 12 лет

Москвич отправился за решетку за развращение по сети несовершеннолетней девочки.
По версии следствия, в ноябре 2018 года 36-летний москвич в популярном мессенджере, используя смартфон, познакомился с девочкой из Алтайского края. Мужчина вел с ней переписку на интимные темы и пересылал ей порнографические ролики, заведомо зная, что девочке нет 14 лет.
Когда об этом стало известно, найти развратника не составило труда. Мужчину задержали и доставили в Алтайский край. Состоявшийся суд признал мужчину виновным по признакам преступления "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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Фото: : pixabay
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