Решение об этом принял Стокгольмский арбитраж.

Согласно нового контракту между РФ и Украиной по транзиту газу Москва выплатит Киеву $3 млрд. Стороны подписали новый договор 20 декабря.

Помощник президента Украины Андрей Ермак отметил, что выплата будет произведена деньгами. Ранее предполагалось, что РФ расплатиться газом.

Действующий контракт между странами заканчивается 1 января 2020 года. Новый контракт будет подписан на пять лет. Объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Ранее мы писали, что подрядчик "Северного потока-2" приостановил работу из-за санкций.

Видео: YouTube / Președintele Igor Dodon, Gazprom, БИЗНЕС Online